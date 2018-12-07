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Трамп пообещал заключить торговую сделку с Китаем за 90 дней

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Соединенные Штаты и Китай намерены заключить соглашение по торговле в течение следующих 90 дней. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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На своей странице в Twitter Трамп привел сообщение, в котором Пекин выражает уверенность, что торговую сделку между странами необходимо заключить за ближайшие три месяца.

«Сообщение из Китая: «Команды обеих сторон в настоящее время благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют. Мы полностью уверены в том, что соглашение [по торговле] может быть заключено в течение следующих 90 дней», — написал президент США, добавив, что он согласен с убеждениями китайской стороны.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами. 24 сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. Пекин в ответ ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

2 декабря стало известно, что США поднимут пошлины на китайские товары с 10 до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней. До этого планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.

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