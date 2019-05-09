В Кремле оценили влияние нового витка торговой войны США и Китая на рубль

Рубль может ослабнуть в случае повышения Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, власти России к этому готовы, сообщил журналистам помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

«Безусловно, это всё может привести (к ослаблению рубля. — Ред). Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики», — цитирует его «РИА Новости».

Помощник президента подчеркнул, что риски «не очень большие».

«Я думаю, что с этой бедой мы справимся, но тем не менее риски всегда существуют», — сказал Белоусов.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10 до 25%, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, но Трамп выражал готовность не повышать пошлин, пока переговоры с Пекином шли успешно.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно».