Китайская драма: КНР обсудит развитие экономики в эпоху торговых войн

Китайский парламент 5 марта собирается на свою ежегодную сессию . После триумфального для Си Цзиньпина собрания прошлого года, на котором было снято ограничение на срок его правления, к нынешней встрече китайский руководитель подходит с нелегким сердцем. Экономика КНР демонстрирует крайне слабый рост, чему в немалой степени способствует затяжная торговая война с США. И, несмотря на то что Дональд Трамп не ввел обещанные к 1 марта повышенные тарифы на китайскую продукцию, конфликт далек от разрешения. Не ослабевает в последнее время и давление других стран — Пекин обвиняют в нарушении прав человека в Синьцзяне и технологическом шпионаже. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, впереди Китай ждет еще один не менее сложный год.

Почувствуйте разницу

Традиционно именно на весенней сессии всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), или парламента, власти объявляли показатели запланированного роста экономики КНР, что во многом служило индикатором и для всего мира. Прошлый год, однако, стал исключением: на первый план вышла политика. Депутаты отменили существовавшее десятилетиями ограничение на нахождение у власти двумя сроками, дав председателю Си карт-бланш на бессрочное правление. А заодно вписали его имя в преамбулу китайской конституции в качестве автора «идеи о социализме с китайской спецификой в новую эру» — по соседству с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

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В этот раз всё вернулось на круги своя: экономика вновь оказалась в фокусе всеобщего внимания. При этом настроения за последний год поменялись не в лучшую сторону.

В 2018-ом китайская экономика увеличилась на 6,6%. Как заметил на форуме в Давосе вице-председатель КНР Ваш Цишань, ВВП других стран не демонстрируют даже такой ежегодной динамики (для сравнения, экономика Германии — «локомотива» Евросоюза — выросла в прошлом году на 1,5%). Но для Китая этот показатель стал самым низким за последние три десятилетия, и большинство аналитиков встретили замедление экономических темпов КНР с тревогой .

— Еще год назад Си Цзиньпин был на высоте, а сейчас перед ним стоят серьезные вызовы. Модель КНР не работает в решении множества экономических проблем страны , которые возникли еще до торговой войны с администрацией Дональда Трампа, — сказал «Известиям» эксперт Центра китайских исследований Китайского Университета Гонконга Вилли Лэм.

Тень войны

Вашингтон развязал торговую войну против Пекина в 2018 году. В начале декабря лидеры США и Китая договорились на встрече в Аргентине предпринять усилия для заключения торгового соглашения. С 1 января Дональд Трамп согласился не повышать тарифы с 10 до 25%. Однако срок ультиматума истек 1 марта. И до сих пор конфликт далек от завершения.

— Если торговый спор с США и высокий уровень госдолга приведут к сокращению государственных расходов, неплатежеспособности и массовым увольнениям, могут последовать протесты. И главная цель Компартии сейчас в том, чтобы укрепить уверенность общественности, что экономика будет улучшаться, — сказала «Известиям» эксперт немецкого Института изучения Китая имени Герхарда Меркатора (MERICS) Катя Дринхаузен.

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Убеждать в том, что всё будет хорошо, придется не только своих, но и чужих. За пределами Китая от Пекина ждут, в частности, нового закона об иностранных инвестициях, который отменит обязательство для зарубежных компаний передавать свои технологии китайским партнерам ради работы на рынке КНР. Большой интерес вызывает и новый патентный закон, который призван лучше защищать права интеллектуальной собственности.

Оба законопроекта, как ожидается, будут представлены и одобрены 3 тыс. делегатов в ходе нынешней 10-дневной сессии в Пекине. Как рассказал «Известиям» эксперт Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов, законопроект, регулирующий иностранные инвестиции, готовился в Китае давно. Но ситуация в отношениях с США повлияла на то, с какой беспрецедентной скоростью он был рассмотрен.

— Для Китая всегда были важны символы, и нельзя сказать, что закон адресован только американской администрации и американскому бизнесу, не в меньшей степени он нацелен и компании других стран, — сказал российский китаист. — На фоне протекционизма со стороны США Китай, наоборот, демонстрирует растущую открытость и учитывает предложения зарубежных предпринимателей по совершенствованию инвестиционного климата страны.

Но насколько эти законы устроят инициатора торговых баталий — еще вопрос. В самих США открыто заявляют, что ждут от КНР структурных реформ в экономике, а это займет не один год. Да и не факт, что Пекин с легкостью пойдет на выполнение всех требований американской стороны.

Масса поводов

Год, предшествующий нынешней парламентской сессии, с которой в Китае по традиции стартует новый политический сезон, выдался для страны непростым не только в экономическом, но и в политическом плане. Некоторые государства, опасаясь впасть в долговую зависимость от Пекина, стали активно менять отношение к главному флагманскому проекту товарища Си «Один пояс-один путь». Главным примером тут стала Малайзия , новые власти которой заявили летом о необходимости пересмотра сделок, подписанных в рамках проекта предшественниками.

Кроме того, в последнее месяцы не только США, но и их и союзники (Япония, Тайвань, Канада, Австралия) отказались от использования технологий ведущей китайской компании Huawei в своих странах . Официально — потому что они помогают Пекину вести шпионаж, неофициально — чтобы предотвратить продвижение Китая в области высоких технологий.

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Параллельно под прицел западных правительств вновь попал китайский автономный район Синьцзян, где, по утверждению иностранных правительств, власти КНР организовали трудовые лагеря по перевоспитанию уйгуров — национального меньшинства КНР, никогда не испытующего к метрополии особого пиетета.

И, скорее всего, тенденция к нагнетанию антикитайских страстей будет продолжена . В 2019 году страна отмечает не только 70-летие основания КНР, но и менее радостные годовщины: 60-летие восстания против китайского правления в Тибете, в результате которого далай-лама бежал в изгнание, 30-летие печально известных событий на Тяньаньмэнь и 10-ю годовщину беспорядков в Синьцзяне.

Как считают эксперты, Запад не преминет вновь вспомнить об этих событиях в критичном для Пекина ключе. Игорь Денисов, например, не исключает, что в этом году проведение форума «Один пояс — один путь» было специально перенесено с мая на апрель, чтобы максимально развести по времени это важное пиар-мероприятие с вероятной западной кампанией по поводу Тяньаньмэнь.