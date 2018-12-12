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Несите сами свой арест: перемирие США и КНР споткнулось о Huawei

Действия Вашингтона ставят под сомнение желание Белого дома выйти на компромисс с Пекином в торговой войне
Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Несите сами свой арест: перемирие США и КНР споткнулось о Huawei
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2018-12-11 16:26:29
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Канадский суд отпустил под залог в $7,5 млн топ-менеджера китайской технологической компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованную в Оттаве по запросу США. Впрочем, в феврале суд вернется к вопросу об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Эта история уже поставила под сомнение успех торговых переговоров США с Китаем, которые только-только сдвинулись с мертвой точки после решения хозяина Белого дома придержать на 90 дней обещанное ранее повышение тарифов на китайский экспорт. «Известия» разбирались, как связаны эти две темы и чего Вашингтон на самом деле добивается от Пекина.

Подарок для Трампа

Финансовый директор Huawei задержана в Канаде

Во вторник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону возможные даты и примерную дорожную карту проведения торговых консультаций между двумя странами. Это стало первым зримым шагом на пути реализации договоренностей, достигнутых руководителями Китая и США на недавнем саммите «двадцатки».

Мало кто надеялся и верил, но 1 декабря на полях G20 в Буэнос-Айресе председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Дональду Трампу все-таки удалось договориться о временном перемирии в торговой войне. Вашингтон пообещал повременить до 1 марта с повышением до 25% ввозных пошлин на китайский экспорт на общую сумму $200 млрд, дав шанс переговорщикам с обеих сторон выйти на взаимоприемлемое решение.

Но пока находившиеся на южноамериканском континенте лидеры Китая и США договаривались о передышке в затяжной торговой войне, по другую сторону экватора — в Канаде — по запросу США арестовали топ-менеджера и дочь основателя одной из крупнейших китайских технологических корпораций Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее компанию в США сочли причастной к нарушению американских санкций против Ирана. И хотя в итоге канадский суд отпустил ее под залог в $7,5 млн (пока Мэн останется в одном из своих канадских домов), это еще не финал истории. В начале февраля суд пообещал вернуться к рассмотрению вопроса об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США.

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Фото: REUTERS/Huawei
Мэн Ваньчжоу

Несколько дней назад МИД КНР, уведомленный Оттавой о задержании китайской гражданки далеко не сразу, вызвал «на ковер» послов Канады и США. А во вторник глава внешнеполитического ведомства Ван И назвал случай с Мэн Ваньчжоу «травлей и нарушением законных прав граждан КНР», пообещав, что китайская сторона не собирается «сидеть и безучастно наблюдать» за этим.

Китай пригрозил Канаде «серьезными последствиями» из-за ареста финдиректора Huawei

Тем более что китайских граждан арестовывают по распоряжению американцев не впервые. С ноября 2017 года под арестом в США находится бывший госчиновник Гонконга Патрик Хо (его обвиняют в подкупе правительственных чиновников в далеких от США Уганде и Чаде ради получения прав на освоение нефтяных месторождений в пользу китайской нефтяной компании). В таком же положении Сю Яньцзюнь, задержанный по запросу США в Бельгии по обвинениям в экономическом шпионаже и краже коммерческих тайн у ряда американских компаний, связанных с космической и авиационной отраслью.

Разумеется, формально президент Трамп к арестам отношения не имеет. Как прошлые инциденты, так и задержание Мэн Ваньчжоу было инициировано американским минюстом, с которым у самого главы Белого дома не самые простые отношения. И якобы, встречаясь с Си на полях «двадцатки», глава Белого дома знать не знал, что задумало это ведомство (хотя его помощник по нацбезопасности Джон Болтон был в курсе, что сам честно признал). Но в контексте идущей полным ходом, невзирая на временную передышку, торговой войны арест финансового директора Huawei, безусловно, стал для американского лидера неожиданным подарком.

Неразменная монета

Компаниям Huawei и ZTE запретят получать госконтракты в Японии

Как написал в недавней колонке для China Daily эксперт Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин, комментируя громкий арест, «президент США Дональд Трамп, самопровозглашенный мастер искусства сделки, использует дело Мэн, чтобы оказать большее давление на Китай и увеличить рычаги влияния США в текущих торговых переговорах».

Другие китайские комментаторы припомнили, что в недалеком прошлом Трамп уже прибегал к схожей тактике. Весной США обвинили другого китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в нарушении американских санкций в отношении того же Ирана и ввели запрет на покупку этой компанией американских комплектующих на семь лет. Это поставило ZTE на грань банкротства. Но когда президенту США понадобился козырь в торговых трениях с Пекином, он с легкостью отыграл назад: за нарушение санкций ZTE хоть и выплатил штраф в $1,2 млрд, но всё же получил возможность вернуться на американский рынок.

Впрочем, на этот раз, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, арест высокопоставленной сотрудницы Huawei вряд ли замышлялся Вашингтоном в качестве получения новой разменной монеты в диалоге с Пекином. С момента недавнего перемирия с США Китай и так проявил немало жестов доброй воли. Например, выразил согласие закупить в Штатах крупную партию соевых бобов (это одна из важнейших статей экспорта США в КНР) и природного газа. И даже, как сообщалось, приступил к изучению варианта снизить пошлины на ввоз американских автомобилей.

Ваньчжоу
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу в Верховном суде, Канада

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу в Верховном суде, Канада

Фото: REUTERS/Jane Wolsak

— Правовая система США в значительной степени независима от исполнительной власти, и Белому дому трудно ей манипулировать. Но большинство китайцев считает, что правительство США намеренно использует этот случай, чтобы уничтожить ведущие китайские компании, такие как Huawei, и достичь конечной цели — сдерживания Китая, — сказал «Известиям» эксперт пекинского Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун. Он добавил, что такое восприятие, безусловно, нанесет ущерб и без того неопределенному прогрессу в торговых переговорах.

США призвали союзников отказаться от использования техники Huawei

К слову, на этой неделе в китайской блогосфере стали всё чаще мелькать призывы устроить бойкот американским товарам. Первой «под раздачу» предложили пустить продукцию Apple, получающей 20% своей прибыли от продаж в КНР. Одна из частных китайских компаний даже пообещала компенсировать часть расходов для сотрудников, которые будут покупать телефоны с чипами Huawei, и штрафовать тех, кого увидят с гаджетами Apple.

Малая жертва

По мнению китаиста Василия Кашина из Института Дальнего Востока, арест Мэн стал частью общей настроенности США загнать Китай в угол и подсечь его технологическое развитие. 

— Этот арест однозначно связан с торговой войной. Это преднамеренное унижение и оскорбление китайского руководства сразу после саммита (G20). Стратегия администрации Трампа — в изоляции Китая от возглавляемой США глобальной экономической системы, и достижение этой цели будет гарантировать, что Китай потеряет и темпы экономического роста, и темпы технологического развития, — резюмировал Василий Кашин.

Huawei
Стенда Huawei на конгрессе Mobile World

Стенда Huawei на конгрессе Mobile World

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Финдиректора компании Huawei выпустят под залог

К слову, далеко не одни Штаты убеждены, что стремительный технологический рост китайских компаний представляет угрозу другим. В этом году еще три страны, помимо США, — Новая Зеландия, Австралия и Япония — ввели запрет на использование своими госслужбами продукции Huawei и ZTE «по соображениям безопасности».

Между тем, по словам Василия Кашина, нынешний арест предпринят США с целью намеренно спровоцировать жесткую китайскую реакцию, вынудив Пекин пойти на разрыв связей с американским бизнесом. Это негативно скажется прежде всего на позициях Китая.

Разумеется, любые ответные меры КНР не лучшим образом повлияют и на интересы многих американских компаний, завязанных на китайском рынке. Недавно торговое ведомство США сообщило, что с начала тарифной войны компании из Штатов подали 11 тыс. заявок с просьбой вывести их из-под новых правил в двусторонней торговле, справедливо опасаясь последствий для своего бизнеса в Китае. Но потери своих нынешнюю администрацию США, похоже, не особо смущают — очевидно, их считают неизбежной малой жертвой в деле сокрушения главного геополитического соперника.

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