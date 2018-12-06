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Финансовый директор Huawei задержана в Канаде

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Фото: Global Look Press/Rene Johnston
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Правоохранительные органы Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Ваньчжоу Мен, сообщили в министерстве юстиции страны.

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По информации газеты The Globe and Mail, Мен была задержана в Ванкувере 1 декабря в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

«Запрос на ее выдачу направили Соединенные Штаты, на пятницу назначено слушание о внесении залога», — сообщил изданию представитель минюста.

Мен является дочерью основателя Huawei Жэня Чжэнфэя. Помимо должности финансового директора в компании она занимает пост заместителя председателя правления.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

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