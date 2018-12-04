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Иран заявил о намерении увеличить дальность своих ракет

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Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi
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Тегеран планирует сосредоточить свои усилия на наращивании дальности действия используемых им ракет класса «воздух-воздух» и беспилотников. Об этом заявил командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Назираде во вторник, 4 декабря.

«Таким образом, один из наших наиболее важных планов заключается в увеличении дальности действия ракет и снарядов», — приводит слова Назираде агентство FARS.

Глава иранских ВВС отметил, что страна не планирует ограничивать технические характеристики своего оружия вопросами дальности действия.

1 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности. Американский политик назвал действия Тегерана нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. По его словам, Вашингтон осуждает такие решения и призывает незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия. МИД Ирана отверг обвинения в нарушении резолюции ООН.

Позже официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи 1 декабря заявил, что его страна заинтересована в повышении собственной боеготовности и продолжит ракетные испытания.

4 декабря стало известно, что американские военные решили направить группу кораблей Военно-морских сил (ВМС) страны в Персидский залив для демонстрации силы Ирану. По предварительным данным, авианосец John C. Stennis пробудет там около двух месяцев для сдерживания любой враждебной деятельности в регионе.

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