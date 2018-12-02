Иран пообещал продолжить ракетные испытания

Официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил 2 декабря, что его страна заинтересована в повышении собственной боеготовности и продолжит ракетные испытания.

«Мы продолжим как испытания, так и разработку ракет», — цитирует его агентство Tasnim. Генерал добавил, что увеличение военной мощи Ирана направлено только на укрепление обороны страны.

Издание отмечает, что иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что не будут отказываться от укрепления ракетных войск и что обороноспособность страны никогда не будет предметом переговоров.

Накануне 1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности, а также назвал действия Тегерана нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. Он также добавил, что Вашингтон осуждает такого рода решения и призывает Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.

МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.