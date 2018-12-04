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Корабль ВМС США войдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

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Фото: Global Look Press/Mcs3 Jake Greenberg
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Американские военные приняли решение направить группу кораблей Военно-морских сил (ВМС) страны в Персидский залив для демонстрации силы Ирану. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в министерстве обороны.

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По предварительным данным, в Персидский залив будет отправлен авианосец John C. Stennis. Он пробудет там около двух месяцев и якобы должен сдерживать любую враждебную деятельность в регионе, пишет «Федеральное агентство новостей».

2 декабря официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что его страна заинтересована в повышении собственной боеготовности и продолжит ракетные испытания.

1 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности. Американский политик назвал действия Тегерана нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. По его словам, Вашингтон осуждает такие решения и призывает незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия. МИД Ирана отверг обвинения в нарушении резолюции ООН.

8 мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций. Иран, а также Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

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