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МИД Франции осудил ракетные испытания Ирана

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Фото: commons.wikimedia.org/Tasnim News
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Франция осуждает испытания баллистической ракеты средней дальности в Иране. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявили в министерстве иностранных дел страны.

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«Франция обеспокоена тем, что в прошлую субботу в Иране была запущена баллистическая ракета средней дальности. Мы осуждаем эти провокационные и дестабилизирующие действия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе уточнили, что такие испытания не соответствуют резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Париж призывает ближневосточное государство срочно их прекратить.

2 декабря официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что его страна заинтересована в повышении собственной боеготовности и продолжит ракетные испытания.

1 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности. Американский политик назвал действия Тегерана нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. По его словам, Вашингтон осуждает такие решения и призывает незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия. МИД Ирана отверг обвинения в нарушении резолюции ООН.

8 мая американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций. Иран, а также Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

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