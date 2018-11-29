Россия и Иран отменят туристические визы

Представители Российской Федерации и Исламской Республики Иран работают над вопросом об отмене туристических виз между государствами. Об этом рассказал министр энергетики, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Ирана Реза Ардаканиан.

Он напомнил «РИА Новости», что у стран есть договоренность об отмене виз. Документы по этому вопросу подписаны, и необходим только исполнительный регламент.

«Мы намерены в течение одного-двух следующих месяцев подготовить этот регламент», — отметил он.

После обострения отношений с США и укрепления сотрудничества с Россией среди граждан Ирана набирает популярность русский язык. В 2018 году конкурс на кафедрах русистики во многих местных университетах достиг 10 человек на место, рассказали «Известиям» в Ассоциации студентов Исламской Республики.