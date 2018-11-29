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Госдеп призвал Россию присоединиться к противодействию Ирану в Сирии

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas ALkharboutli
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Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Москва должна присоединиться к противодействию «дестабилизирующих» действий Ирана в Сирии.

«Если Россия хочет работать с США для того, чтобы положить конец сирийскому конфликту, как она это заявляет, то Россия должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана в Сирии», — следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом палаты представителей США, передает «РИА Новости».

Отношения США и Ирана обострились весной текущего года. 8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном (СВПД): американский лидер принял решение возобновить действие санкций против страны и ввести новые. Ограничения затронули 70 иранских финансовых организаций, в том числе Центробанк страны, иранскую авиакомпанию, ее 65 самолетов и около 250 граждан республики.

В октябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сирия не получит от Соединенных Штатов финансовой помощи на реконструкцию до тех пор, пока на ее территории находятся поддерживаемые Ираном формирования.

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