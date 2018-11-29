Россия, Иран и Турция осудили применение химического оружия в Сирии

Россия, Иран и Турция осудили применение химического оружия на территории Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление трех государств было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Казахстана в четверг, 29 ноября.

«Решительно осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы… Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)… проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам Международной встречи по Сирии в Астане (МВСА-11).

23 ноября постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на четвертой обзорной конференции организации заявил, что США, по сути, потворствуют химическому терроризму, поддерживая действующие на территории САР экстремистские группировки.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор снарядами. Медицинская помощь потребовалась 70 пострадавшим, причем четверо из них — дети. Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов.