МИД Ирана ответил на обвинения в нарушении резолюции ООН

МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН. Соответствующее заявление официального представителя ведомства Бахрама Касеми опубликовано на сайте министерства.

«Иранская ракетная программа носит оборонительный характер и разработана в соответствии с потребностями страны. Никакая резолюция Совета безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», — сказал он.

1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности, а также назвал действия Тегерана нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. Он также добавил, что Вашингтон осуждает такого рода решения и призывает Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп сообщил 8 мая о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.