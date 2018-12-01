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Новый радар в Мордовии отследит гиперзвуковые ракеты над Европой

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер» развернута в Мордовии. Она способна распознать гиперзвуковые ракеты на расстоянии 3 тыс. км и сопровождать одновременно 5 тыс. воздушных объектов, рассказали в российском Минобороны 1 декабря.

«[Станция] обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе», — передает ТАСС заявление ведомства. Собеседник агентства уточнил, что аналогичные РЛС появятся и на других стратегических направлениях.

Ранее 25 ноября,стало известно, что новая РЛС усилила контроль воздушного пространства на юге Центральной России. Станция «Небо-УМ» — РЛС средних и больших высот — повысила боевые возможности Западного военного округа. Радиус действия станции — 600 км, объекты она способна обнаруживать на высоте до 80 км.

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