Новая РЛС усилила контроль неба над Черноземьем

Новая радиолокационная станция (РЛС) усилила контроль воздушного пространства на юге Центральной России, сообщила в воскресенье, 25 ноября, пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Станция «Небо-УМ» — РЛС средних и больших высот — повысила боевые возможности Западного военного округа, отметили в ЗВО. Она обнаруживает и сопровождает как аэродинамические цели, так и баллистические, отмечает телеканал «Звезда».

Радиус действия станции — 600 км, объекты она способна обнаруживать на высоте до 80 км, добавляет «Федеральное агентство новостей».

В апреле в Крым перебросили новейшие российские радиолокационные станции «Небо-М». Расчеты станций заступили на дежурство.