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Появилось видео отражения Сирией ракетного удара по пригороду Дамаска

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Фото: SANA
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Отражение сирийской системой противовоздушной обороны (ПВО) ракетного удара по юго-западному пригороду Дамаска аль-Кисва попало на видео.

По данным агентства SANA, атака осуществлялась 29 ноября израильскими ВВС. Ни одна ракета противника не достигла своих целей.

Отмечается, что атака Израиля была нацелена на иранские военные силы в окрестностях Дамаска.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе отражения атаки был сбит военный самолет Израиля. Однако Армия обороны еврейского государства данную информацию опровергла. При этом военные заявили, что система ПВО засекла падение сирийской ракеты класса «земля–воздух» на Голанских высотах.

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