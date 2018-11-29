США заявили о контроле Асада над половиной населения Сирии

Cпецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что президент Сирии Башар Асад не получит поддержку большинства в стране, если будут проведены выборы.

Выступая перед комитетом по международным делам палаты представителей США, он заявил, что в настоящее время под контролем Асада находится «половина населения» страны.

«Мы не можем представить, что большая часть этого населения проголосует за этого человека, если будут свободные выборы», — приводит слова Джеффри «РИА Новости».

Представитель Госдепа также отметил, что США намерены препятствовать оказанию международной помощи сирийским властям, пока они не начнут урегулирование конфликта.

27 октября в Стамбуле лидеры России, Турции, Германии и Франции — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон — обсудили урегулирование ситуации в Сирии.

По итогам переговоров российский лидер заявил, что судьбу Сирийской Арабской Республики (САР), в том числе персоналии лидеров, должны определять граждане этой страны.