США заявили о намерении блокировать международную помощь Дамаску

Соединенные Штаты намерены препятствовать оказанию международной помощи сирийским властям, пока они не начнут политическое урегулирование конфликта. Об этом заявили в Госдепартаменте США в четверг, 29 ноября.

США согласны с наличием разногласий с мировым сообществом насчет возможной смены режима президента Сирии Башара Асада силами американских военных, передает сообщение Госдепа ТАСС.

«У нас нет официальной позиции по поводу какой-либо личности за исключением того, что мы считаем, что Асад является наихудшим человеком во власти в любом месте. <...> Хорошо это или плохо, но большая часть международного сообщества не поддержат нас в попытках смены режима, потому что история показывает, что они не оборачиваются ничем хорошим, поэтому мы хотим изменения поведения, значительного и заметного изменения поведения сирийского правительства», — приводит агентство слова спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри.

12 ноября российские военные доставили 2 тонны продовольствия в сирийский лагерь беженцев «Адра-Дуэр».

16 ноября официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов заявил, что Соединенные Штаты несут полную ответственность за катастрофическую гуманитарную ситуацию в лагере беженцев «Рукбан». По его словам, США используют гуманитарные проблемы лагеря беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии.