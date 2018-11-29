ПВО Сирии сбили израильский военный самолет

Сирийские системы ПВО сбили израильский военный самолет и четыре ракеты в небе над селением аль-Кисва. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности САР.

«Наша ПВО сбила израильский самолет и четыре ракеты до того, как они достигли целей. Уничтожены все ракеты, направленные на цели в районе аль-Кисвы. Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели», –– заявил собеседник агентства.

Ранее 29 ноября появилась информация, что сирийские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько ракет над юго-западным пригородом Дамаска.

Последний удар по аль-Кисва ВВС Израиля наносили в апреле, тогда сирийские ПВО поразили 13 ракет.

В начале месяца стало известно, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300, переброшенные в Сирию после трагедии с Ил-20, привели в боеготовность.

Самолет радиолокационной разведки ВКС России Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит в результате нанесения удара ВВС Израиля по Сирии в сентябре этого года. Для повышения уровня безопасности российских военных в республике Минобороны приняло решение передать Дамаску ЗРК С-300.