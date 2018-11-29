Прямой эфир

ПВО Сирии сбили израильский военный самолет

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийские системы ПВО сбили израильский военный самолет и четыре ракеты в небе над селением аль-Кисва. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности САР.

Зонтик для Башара Асада: чем помогут С-300 Сирии
Реакция России на гибель самолета Ил-20: последствия для региона

«Наша ПВО сбила израильский самолет и четыре ракеты до того, как они достигли целей. Уничтожены все ракеты, направленные на цели в районе аль-Кисвы. Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели», –– заявил собеседник агентства.

Ранее 29 ноября появилась информация, что сирийские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько ракет над юго-западным пригородом Дамаска.

Последний удар по аль-Кисва ВВС Израиля наносили в апреле, тогда сирийские ПВО поразили 13 ракет.

В начале месяца стало известно, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300, переброшенные в Сирию после трагедии с Ил-20, привели в боеготовность.

Самолет радиолокационной разведки ВКС России Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит в результате нанесения удара ВВС Израиля по Сирии в сентябре этого года. Для повышения уровня безопасности российских военных в республике Минобороны приняло решение передать Дамаску ЗРК С-300.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийские ПВО сбили несколько ракет к юго-западу от Дамаска
Авиаудары коалиции США по Хаджину в Сирии привели к гибели шести человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017