Прямой эфир

Сирийские ПВО сбили несколько ракет к юго-западу от Дамаска

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько ракет над юго-западным пригородом Дамаска аль-Кисва. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили сирийские СМИ.

«Наша система ПВО отразила атаку нескольких вражеских целей над районом аль-Кисва на юге страны и сбила их», –– приводит сообщение гостелевидения республики «РИА Новости».

По данным агентства САНА, речь идет о сбитых ракетах, запущенных израильскими ВВС. Они атаковали иранские военные объекты в окрестностях Дамаска.

28 ноября сообщалось, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по сирийскому городу Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор). Погибли шесть человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр примирения заявил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии
В России заявили о готовности к участию в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017