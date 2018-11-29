Сирийские ПВО сбили несколько ракет к юго-западу от Дамаска

Сирийские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько ракет над юго-западным пригородом Дамаска аль-Кисва. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили сирийские СМИ.

«Наша система ПВО отразила атаку нескольких вражеских целей над районом аль-Кисва на юге страны и сбила их», –– приводит сообщение гостелевидения республики «РИА Новости».

По данным агентства САНА, речь идет о сбитых ракетах, запущенных израильскими ВВС. Они атаковали иранские военные объекты в окрестностях Дамаска.

28 ноября сообщалось, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по сирийскому городу Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор). Погибли шесть человек.