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Израиль опроверг сообщения о сбитом в Сирии военном самолете

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пресс-служба Армии обороны Израиля опровергала сообщения о сбитом в Сирии военном самолете.

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«Сообщения об ущербе израильскому самолету являются ложными», — говорится в военными коммюнике, которое цитирует ТАСС.

29 ноября ряд арабских СМИ сообщил, что сирийские ПВО поразили несколько ракет в пригороде Дамаска. Отмечалось, что израильские ВВС атаковали иранские военные объекты.

Кроме того, «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности САР заявляет, что ПВО сбили израильский военный самолет и четыре ракеты в небе над селением аль-Кисва.

В то же время в израильской армии сообщили, что система ПВО засекла в незаселенной местности на Голанских высотах падение сирийской ракеты класса «земля-воздух».

«Пока не удалось выяснить, упала ли она на нашей территории, наши силы прочесывают местность», — добавили в армии.

В Израиле ранее признавали, что регулярно действуют в Сирии против объектов военного присутствия Ирана и сторонников президента страны Башара Асада.

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