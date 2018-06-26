Израиль отказался комментировать ракетный удар близ аэропорта Дамаска

Израильские военные не стали опровергать или подтверждать информацию о нанесении ударов по целям вблизи международного аэропорта Дамаска. Они заявили, что «не комментируют иностранные сообщения».

При этом представители правозащитных организаций сообщили журналистам, что этот удар нанесли самолеты израильских ВВС со стороны Голанских высот, передает «Интерфакс». Отмечалось, что ракеты поразили склад оружия, принадлежащий ливанской шиитской партии «Хезболлах».

В Израиле ранее признавали, что регулярно действуют в Сирии против объектов военного присутствия Ирана и сторонников президента страны Башара Асада. Так, 10 мая в результате ракетных ударов израильских ВВС погибли трое сирийских военных, еще двое получили ранения. Кроме того, были уничтожены радарная станция и склад боеприпасов, а также был причинен урон нескольким расчетам ПВО.

Ранее генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все стороны немедленно прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии. По словам политика, наземные атаки и воздушные бомбардировки привели к тому, что тысячам мирных жителей пришлось покинуть свои дома и направиться к иорданской границе.