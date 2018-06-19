Прямой эфир

Помпео заявил о приверженности сохранению зоны деэскалации в Сирии

0
Фото: REUTERS/Wang Zhao
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил о приверженности Соединенных Штатов сохранению зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, Лавров и Помпео обсудили касающиеся Сирии и двусторонних отношений вопросы. В ходе разговора Помпео отметил, что США привержены договоренности о прекращении огня на юго-западе Сирии, которая была одобрена президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в 2017 году, и призвал стороны не допускать односторонних действий в этом районе, сообщает «Интерфакс».

15 июня госдеп выразил обеспокоенность тем, что войска официального Дамаска нарушают договоренности о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. В мае зону деэскалации Хомс покинули более 35 тыс. боевиков и членов их семей. Люди были выведены через гуманитарные коридоры с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали и Телль-Биса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп США возобновил финансирование сирийских «Белых касок»
СМИ сообщили об ударе коалиции во главе с США по сирийской армии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017