Помпео заявил о приверженности сохранению зоны деэскалации в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил о приверженности Соединенных Штатов сохранению зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, Лавров и Помпео обсудили касающиеся Сирии и двусторонних отношений вопросы. В ходе разговора Помпео отметил, что США привержены договоренности о прекращении огня на юго-западе Сирии, которая была одобрена президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в 2017 году, и призвал стороны не допускать односторонних действий в этом районе, сообщает «Интерфакс».

15 июня госдеп выразил обеспокоенность тем, что войска официального Дамаска нарушают договоренности о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. В мае зону деэскалации Хомс покинули более 35 тыс. боевиков и членов их семей. Люди были выведены через гуманитарные коридоры с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали и Телль-Биса.