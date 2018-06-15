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Госдепартамент США обвинил войска Асада в нарушении договоренностей

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Фото: TASS/AP/Alex Brandon
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Госдепартамент США выразил обеспокоенность тем, что войска официального Дамаска нарушают договоренности о зонах деэскалации на юго-западе Сирии.

«США встревожены сообщениями об операциях, которые проводит сирийское правительство на юге-западе страны внутри зоны деэскалации», — цитирует ТАСС сообщение пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

В мае зону деэскалации Хомс покинули более 35 тыс. боевиков и членов их семей. Люди были выведены через гуманитарные коридоры с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали и Телль-Биса.

12 июня глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал заход авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в восточный район Средиземного моря. По его словам, нельзя исключать, что США готовятся к новому удару по Сирии, наращивая силы.

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