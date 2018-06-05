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Сирия потребовала от СБ ООН прекратить преступления коалиции США

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Фото: Depositphotos/rabbit75_dep
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Дамаск призвал Совбез ООН остановить военные преступления «прозападной коалиции во главе с США», которые приводят к гибели мирного населения. Об этом говорится в послании МИД республики.

«Коалиция нанесла удары по ряду населенных пунктов в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор после того, как их представители отказались примкнуть к сепаратистским бандформированиям, поддерживаемым США», — указано в заявлении МИДа, опубликованном агентством SANA.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия усугубляют кризис в стране,  а также подрывают суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии. Дамаск потребовал от ООН положить конец «незаконному присутствию военных сил США и их союзников» в стране.

4 июня коалиция во главе с США начала вторую фазу зачистки границы Сирии и Ирака от террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

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