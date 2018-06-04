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СМИ сообщили о взрыве вблизи французско-американской военной базы в Сирии

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Фото: REUTERS/Alaa al Faqir
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Рядом с французско-американской военной базой на севере сирийской провинции Ракка прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает телеканал «Курдистан-24». 

База находится вблизи населенного пункта Айн-Иса, в ней размещено 200 американских и 75 французских солдат, пишет ТАСС

Информации о пострадавших и разрушениях нет. 

Обстоятельства инцидента уточняются. 

В сирийском городе Идлиб 26 мая прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли пять мирных жителей и пострадали более 50 человек. В центре города на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой.

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