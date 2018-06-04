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Коалиция США приступила ко второй фазе зачистки на границе Сирии и Ирака

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Западная коалиция, возглавляемая США, объединение «Сирийские демократические силы» (СДС) и иракские военные начали вторую фазу по зачистке границы Сирии и Ирака от террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

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Военная операция под названием Roundup («Облава») была начата в мае этого года после завершения крупных боевых операций против боевиков в Ираке.

«Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции «Облава», чтобы разгромить остатки ИГ на северо-востоке Сирии сегодня», — говорится в заявлении коалиции.

По данным СДС, на границе Сирии и Ирака сосредоточены значительные силы боевиков, которые пытаются найти себе безопасное убежище.

«Наступление наземных войск СДС, направленное на зачистку от ИГ, подкрепляется скоординированными транснациональными воздушными ударами коалиции, а также ударами наших иракских партнеров: иракскими ВВС и артиллерией иракской армии, расположенной вблизи границы», — отмечается в сообщении.

31 мая президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск планирует вернуть под свой контроль всю территорию государства, поэтому США должны уйти из Сирии.

В субботу вице-премьер и министр иностранных дел республики Валид Муаллем потребовал от США покинуть военную базу в городе Эт-Танфе.

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