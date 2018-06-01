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Пентагон предостерег Асада от удара по силам США в Сирии

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Фото: TASS/DPA/Ron Sachs
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Атака на американских военных и их союзников в Сирии была бы «плохой идеей», заявил представитель объединенного комитета начальников штабов ВС США Кеннет Маккензи в ответ на слова сирийского президента Башара Асада о готовности применить силу для освобождения страны.

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«Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции будет плохой идеей», — цитирует генерал-лейтенанта Маккензи RT.

31 мая Башар Асад обвинил страны Запада во главе с США в попытках сорвать политическое урегулирование ситуации в Сирии. Он отметил, что после освобождения от террористов большей части республики у Вашингтона всё меньше причин оставаться в регионе.

«Американцы должны уйти, и рано или поздно это случится. Они вторглись в Ирак без каких-либо юридических оснований, и посмотрите, что из этого вышло. Они должны сделать выводы. Ирак — это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства», — подчеркнул Асад.

В настоящий момент территории на севере и востоке Сирии контролируются Сирийскими демократическими силами (СДС), которые активно поддерживают США.

По словам Асада, СДС остаются «единственной проблемой в стране».
Также сирийский президент рассказал о вероятности столкновений между российскими и американскими силами в стране и о том, как этого удалось избежать.

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