В Вашингтоне назвали удар по Сирии национальным интересом США

Решение о нанесении авиаударов по Сирии не требовало одобрения американского конгресса, так как этот вопрос касался национальных интересов США. Об этом говорится в отчете минюста страны.

Как сообщает портал Defense News, в 22-страничном документе ведомство объясняет авиаудары США и их союзников по Сирии в апреле этого года необходимостью «поддержать стабильность в регионе и предотвратить гуманитарную катастрофу».

Также отмечается, что целью атаки было удержание «противника от использования химоружия».

Минюст указывает, что бывший президент США Барак Обама не спрашивал конгресс, когда решил нанести удар по Ливии и Йемену.

Объяснения конгрессмены назвали бредом.

«Есть ли сомнения, что Америка будет рассматривать актом военной агрессии любую страну, сбрасывающую ракеты на США? Нелепо утверждать, что атака в Сирии отвечала национальным интересам США, и поэтому обходить конгресс», –– заявил сенатор-демократ Тим Кейн.

Член палаты представителей США Адам Шифф отметил, что подобные «проявления силы» ведут к бесконечной войне.

14 апреля западная коалиция, состоящая из США, Франции и Великобритании нанесла ракетный удар по территории Сирии, сбросив на республику более 100 ракет. Причиной было названо якобы применение правительственными силами химоружия в городе Дума.

Позже Россия доказала несостоятельность данных обвинений.

Удар был нанесен, несмотря на заявления экспертов и местных жителей, что атаки не было.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии.