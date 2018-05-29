В Госдуме уточнили срок создания систем РЭБ с учетом сбитых ракет США

Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут создать за полмесяца или месяц, полагает экс-заместитель главкома ВВС РФ, генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин.

Новые комплексы будут учитывать информацию, полученную при изучении американских крылатых ракет «Томагавк», отметил парламентарий.

«У нас, в принципе, есть всякие радиоэлектронные средства. Я думаю, что настроить и перестроить — это не так уж много времени нужно. Если желание есть и потребность есть такая, то это сделают быстро», — приводит слова Антошкина «РИА Новости».

Ранее советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что на создание новых комплексов потребуется два-три года.

Россия получила образцы «Томагавков» после удара коалиции по Сирии. США, Великобритания и Франция провели атаку в ответ на якобы применение химоружия президентом Сирии Башаром Асадом в городе Дума 7 апреля.

По информации Минобороны РФ, всего запустили 103 крылатые ракеты. Сирийским ПВО удалось сбить 71 из них.