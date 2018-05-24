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В США решили отказаться от ракет «Томагавк»

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Фото: Global Look Press/U.S. Navy/Ford Williams
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Министерство обороны США хочет отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они не отвечают современным требованиям, следует из проекта бюджета ВМС на 2019 год.

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Их эффективность значительно снижают современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия, пишет Defense One.

В будущем американцы хотят сосредоточиться на усовершенствовании противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM и ракеты NGLAW, которая предназначена для поражения наземных целей. Однако, как указывает издание, на вооружение они поступят приблизительно к 2030 году и нет никаких гарантий, что ракеты оправдают ожидания военных.

Как пишет Defense One, «Томагавки» успешно справились с задачей во время авиаудара Соединенных Штатов и их союзников по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирии в ночь на 14 апреля 2018 года. При этом в Минобороны России позднее заявили, что сирийские системы противовоздушной обороны перехватили тогда большую часть ракет коалиции.

Ракета «Томагавк» была разработана в 1980-х годах. Новая на тот момент технология позволила США поражать цели на территории противника, не подвергая опасности своих военных. Ракета способна летать на малых высотах, где их трудно обнаружить и тяжело сбить.

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