В США решили отказаться от ракет «Томагавк»

Министерство обороны США хочет отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они не отвечают современным требованиям, следует из проекта бюджета ВМС на 2019 год.

Их эффективность значительно снижают современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия, пишет Defense One.

В будущем американцы хотят сосредоточиться на усовершенствовании противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM и ракеты NGLAW, которая предназначена для поражения наземных целей. Однако, как указывает издание, на вооружение они поступят приблизительно к 2030 году и нет никаких гарантий, что ракеты оправдают ожидания военных.

Как пишет Defense One, «Томагавки» успешно справились с задачей во время авиаудара Соединенных Штатов и их союзников по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирии в ночь на 14 апреля 2018 года. При этом в Минобороны России позднее заявили, что сирийские системы противовоздушной обороны перехватили тогда большую часть ракет коалиции.

Ракета «Томагавк» была разработана в 1980-х годах. Новая на тот момент технология позволила США поражать цели на территории противника, не подвергая опасности своих военных. Ракета способна летать на малых высотах, где их трудно обнаружить и тяжело сбить.