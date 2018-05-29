РФ создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США

Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут создаваться с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США, которые вывезли в Россию. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Конечно, на основе этого опыта (ракетного удара стран западной коалиции по Сирии — ред.) сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны», — цитирует агентство первого советника первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимира Михеева.

По его словам, на создание новых комплексов может уйти 2—3 года.

США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сирии в ответ на якобы применение химического оружия сирийским президентом Башаром Асадом в городе Дума 7 апреля.

По информации Минобороны РФ, всего было запущено 103 крылатых ракеты. Сирийским ПВО удалось сбить 71 из них.