Прямой эфир

РФ создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут создаваться с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США, которые вывезли в Россию. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Без согласия
На Западе неоднозначно отреагировали на удар по Сирии без санкции ООН

«Конечно, на основе этого опыта (ракетного удара стран западной коалиции по Сирии — ред.) сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны», — цитирует агентство первого советника первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимира Михеева.

По его словам, на создание новых комплексов может уйти 2—3 года.

США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сирии в ответ на якобы применение химического оружия сирийским президентом Башаром Асадом в городе Дума 7 апреля.

По информации Минобороны РФ, всего было запущено 103 крылатых ракеты. Сирийским ПВО удалось сбить 71 из них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Две «умные» ракеты Трампа прилетели в Россию
Российские силы ПВО сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017