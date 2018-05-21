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Российские силы ПВО сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим в Сирии

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Система противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим в понедельник сбила неизвестный беспилотник, приближавшийся к объекту. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет, заявил журналистам представитель авиабазы.

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По его словам, средства контроля авиабазы обнаружили приближавшуюся к аэродрому «малоразмерную воздушную цель неизвестной принадлежности» вечером 21 мая. 

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена», — уточнил представитель российской базы. Он добавил, что инцидент не повлиял на работу военного объекта.

Это не первый инцидент с неизвестными беспилотниками у российской базы в Сирии. 24 апреля новейшие средства радиоэлектронной борьбы и ПВО отразили налет неизвестных беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся к базе Хмеймим.  

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