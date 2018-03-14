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Глава СК РФ посетил военную базу РФ в сирийском Хмеймиме

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин посетил военную базу в сирийском Хмеймиме.

На базе глава СК «провел совещание со следователями СК России, дав им ряд конкретных поручений и указаний», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ходе поездки в Сирию Бастрыкин также встретился с руководителями ряда сирийских силовых ведомств, с которыми, в частности, обсудил расследование «преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии», добавила она.

Визит главы СК в САР прошел накануне, 13 марта, уточняет «РИА Новости».

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