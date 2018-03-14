Прямой эфир

Главы МИД России и Турции обсудят борьбу с террористами в Сирии

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят ситуацию в Восточной Гуте и борьбу с террористами в зонах деэскалации в Сирии.

Об этом в среду, в преддверии встречи сторон в Москве, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Лавров в свою очередь в начале переговоров заявил, что главной темой станут совместные усилия Москвы, Анкары и Тегерана по политическому урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Он напомнил, что Россия, Турция и Иран являются гарантами соблюдения режима прекращения огня в зонах деэскалации сирийского конфликта.

В пятницу, 16 марта, главы внешнеполитических ведомств трех стран на встрече в Астане обсудят координацию усилий по сирийскому вопросу.

До этого там пройдут консультации на уровне их заместителей и экспертов, а также первое заседание рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, передаче тел погибших в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия предостерегла США от ракетного удара по Дамаску
Американский генерал: Асад побеждает в гражданской войне в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017