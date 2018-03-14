Главы МИД России и Турции обсудят борьбу с террористами в Сирии

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят ситуацию в Восточной Гуте и борьбу с террористами в зонах деэскалации в Сирии.

Об этом в среду, в преддверии встречи сторон в Москве, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Лавров в свою очередь в начале переговоров заявил, что главной темой станут совместные усилия Москвы, Анкары и Тегерана по политическому урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Он напомнил, что Россия, Турция и Иран являются гарантами соблюдения режима прекращения огня в зонах деэскалации сирийского конфликта.

В пятницу, 16 марта, главы внешнеполитических ведомств трех стран на встрече в Астане обсудят координацию усилий по сирийскому вопросу.

До этого там пройдут консультации на уровне их заместителей и экспертов, а также первое заседание рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, передаче тел погибших в Сирии.