ФСБ и МВД пресекли в Москве канал переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак

ФСБ России во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ пресекла канал переправки сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирию и Ирак.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы».

По данным ведомства, группа организовала канал «нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона».

«Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций», — заявили в ФСБ.

В свою очередь представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что в ходе проведенных по 17 адресам обысков задержаны 60 иностранных граждан.

«Обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», — добавила Волк.

Ранее сообщалось, что участник террористического сообщества задержан в аэропорту Храброво в Калининграде. Установлено, что он причастен к теракту в метро в Санкт-Петербурге. Отмечается, что задержанный финансировал террористическую деятельность, содействовал вербовщикам в подготовке новых членов организации к участию в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.



