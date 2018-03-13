Боевики взорвали мечеть на севере Ирака

Боевики взорвали мечеть в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака.

Инцидент произошёл в ночь на 13 марта. В результате взрыва мечеть частично разрушена, пострадавших нет, отмечает иракский телеканал «Аль-Сумария».

Полиция расследует обстоятельств произошедшего. Как сообщает телеканал, теракт могли осуществить члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ– запрещена в РФ).

Боевики ИГ заняли часть иракской территории летом 2014 года. Они захватили второй по величине город страны Мосул. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные войска начали кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил об окончательной победе над ИГ в стране.