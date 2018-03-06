В Калининграде задержан участник одной из структур ИГ

Участник террористического сообщества задержан в аэропорту Храброво в Калининграде. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

«В ходе спецоперации задержан гражданин РФ — участник террористического сообщества «Джамаат Таухид валь-Джихад», являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — сказано в сообщении.

Установлено, что лидер данной группировки причастен к теракту в метро в Санкт-Петербурге и объявлен в международный розыск. Задержанный выполнял поручения лидера — финансировал террористическую деятельность, содействовал вербовщикам в подготовке новых членов организации к участию в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.

На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела о содействии террористической деятельности.

3 апреля в Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли, включая террориста.

22 февраля был задержан выходец из Центрально-Азиатского региона по подозрению в подготовке террористических актов. Он планировал осуществить задуманное на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.