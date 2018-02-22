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В Петербурге задержан планировавший теракты мужчина

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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В Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрально-Азиатского региона по подозрению в подготовке террористических актов. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. 

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Известно, что задержанный планировал теракты на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей. Его личность пока не раскрывается в интересах следствия. 

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — уточняется в пресс-релизе. 

Ранее 22 февраля Московский окружной военный суд признал шестерых граждан Таджикистана виновными в подготовке теракта в Подмосковье и приговорил их к заключению сроком от 12 до 16 лет. По словам адвокатов, большинство обвиняемых вину признали.

3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли, включая террориста.

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