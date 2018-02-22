Суд вынес приговор готовившим теракт в Подмосковье сторонникам ИГ

Московский окружной военный суд признал шестерых граждан Таджикистана виновными в подготовке теракта в Подмосковье и приговорил их к заключению сроком от 12 до 16 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Все обвиняемые являются сторонниками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Они планировали взорвать маршрутку в Люберцах.

«Признать виновными и назначить наказание каждому по совокупности преступлений в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», –– постановила судья.

При этом прокуратура запрашивала от 12 до 16 лет заключения и штраф для каждого на 400 тыс. рублей.

По словам одного из адвокатов, большинство обвиняемых вину признали.

На скамье подсудимых шесть человек: М. Латипов, Б. Муминов, С. Наджбуддин, Г. Хасанов, Х. Хикматуллои и А. Юлдашев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при попытке пересечения госграницы России задержан активный сторонник ИГ — гражданин Таджикистана Умар Махмадиев. Он пытался покинуть страну и вступить в ряды боевиков, в случае провала плана планировал совершение теракта в Санкт-Петербурге.