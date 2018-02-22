Прямой эфир

Суд вынес приговор готовившим теракт в Подмосковье сторонникам ИГ

0
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский окружной военный суд признал шестерых граждан Таджикистана виновными в подготовке теракта в Подмосковье и приговорил их к заключению сроком от 12 до 16 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Все обвиняемые являются сторонниками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Они планировали взорвать маршрутку в Люберцах.

«Признать виновными и назначить наказание каждому по совокупности преступлений в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», –– постановила судья.

При этом прокуратура запрашивала от 12 до 16 лет заключения и штраф для каждого на 400 тыс. рублей.

По словам одного из адвокатов, большинство обвиняемых вину признали.

На скамье подсудимых шесть человек: М. Латипов, Б. Муминов, С. Наджбуддин, Г. Хасанов, Х. Хикматуллои и А. Юлдашев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при попытке пересечения госграницы России задержан активный сторонник ИГ — гражданин Таджикистана Умар Махмадиев. Он пытался покинуть страну и вступить в ряды боевиков, в случае провала плана планировал совершение теракта в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Троих подозреваемых в связи с терактами в Каталонии задержали во Франции
За 2017 год в России предотвратили 24 теракта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017