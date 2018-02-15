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За 2017 год в России предотвратили 24 теракта

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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В России за 2017 год были предотвращены 24 теракта. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка в своем выступлении на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в присутствии президента страны.

По его словам, количество преступлений террористического характера за прошлый год удалось сократить на 16%. 

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2017 году.

Также он отметил, что за четыре года были заблокированы более 3 тыс. экстремистских интернет-страниц, а с более чем 70 тыс. сайтов удалены призывы к экстремизму.

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