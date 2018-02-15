Путин поручил Генпрокуратуре существенно усилить надзор за следствием

Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру на всех уровнях существенно усилить надзор за следствием. Об этом глава государства заявил на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

«Прошу существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях», — цитирует Путина «РИА Новости».

Президент также потребовал от ведомства обеспечить права россиян на демократическое волеизъявление, так как, по его словам, честные выборы являются залогом доверия граждан.

Общество ждет от Генпрокуратуры более эффективной координации деятельности правоохранительной системы в борьбе с преступностью, включая улучшение ситуации с регистрацией преступлений, подчеркнул Путин.

«Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, восстановят справедливость», — заявил глава государства.

Путин напомнил также, что в текущем году началась цифровая трансформация органов прокуратуры, отметив, что работа в этом направлении необходимо продолжить. Ведение правовой статистики требует системного и последовательного подхода, и результативность этой работы зависит от активного использования новейших информационных технологий, резюмировал он.

В обязанности Генпрокуратуры также входит, заявил Путин, принципиальная оценка руководителей предприятий, расходующих на иные цели средства, предназначенные на выплату зарплат, передает телеканал «360».

Ведомство также должно принимать меры, ограниченные законом, против искусственного завышения цен на услуги ЖКХ и производить тщательное отслеживание всех свидетельствующих о необоснованном вмешательстве правоохранительных органов в конфликты бизнеса фактов.