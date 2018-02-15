Путин сообщил о продолжении гуманизации законодательства в сфере бизнеса

Работа по гуманизации российского законодательства будет продолжена, ряд экономических нарушений может быть декриминализован. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства указал на «избыточность» некоторых ограничений в сфере бизнеса и призвал сотрудников Гепрокуратуры подумать над тем, «какие составы конкретно из уголовного судопроизводства можно безболезненно, но с пользой для дела переводить в сферу арбитражного разбирательства».

«Нужно повнимательнее проанализировать, и я бы вас просил представить соответствующие предложения», — заявил Путин, обращаясь к генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Как писал портал iz.ru, Путин, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры, назвал защиту предпринимательских свобод важнейшей задачей ведомства и призвал его сотрудников факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты.