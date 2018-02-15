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Путин призвал продолжать работу по противодействию экстремизму в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что прокуроры должны продолжать системную работу по противодействию распространению экстремистской информации в интернете.

«Нужно продолжать такую системную работу по противодействию распространению радикальной идеологии, которая представляет серьезную угрозу для нашего общества и страны», — сказал президент на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Путин подчеркнул, что в прошлом году число преступлений такой направленности в РФ выросло почти на 5%. Также он отметил, что за четыре года были заблокированы более 3 тыс. интернет-страниц, а с более чем 70 тыс. сайтов удалены призывы к экстремизму.

Ранее сообщалось, что СК РФ отпустил из-под домашнего ареста математика Дмитрия Богатова, обвиненного в терроризме и попытках организации в Москве массовых беспорядков.

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