Путин призвал продолжать работу по противодействию экстремизму в Сети

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прокуроры должны продолжать системную работу по противодействию распространению экстремистской информации в интернете.

«Нужно продолжать такую системную работу по противодействию распространению радикальной идеологии, которая представляет серьезную угрозу для нашего общества и страны», — сказал президент на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Путин подчеркнул, что в прошлом году число преступлений такой направленности в РФ выросло почти на 5%. Также он отметил, что за четыре года были заблокированы более 3 тыс. интернет-страниц, а с более чем 70 тыс. сайтов удалены призывы к экстремизму.

Ранее сообщалось, что СК РФ отпустил из-под домашнего ареста математика Дмитрия Богатова, обвиненного в терроризме и попытках организации в Москве массовых беспорядков.