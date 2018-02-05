Эрдоган сравнил терроризм с расистскими атаками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил расистские атаки с терроризмом, комментируя ЧП, произошедшее в итальянском городе Мачерата 3 февраля.

В тот день молодой человек, разделяющий крайне правые взгляды, открыл стрельбу по чернокожим мигрантам на улице, в результате чего пострадали шесть человек.

«Произошедшее в Италии продемонстрировало, насколько опасной стала ксенофобия. Нет большой разницы между атаками террористических организаций и атаками на почве расизма», — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в одной из американских школ учительница, рассказывая о рабстве, просила некоторых чернокожих учеников лечь на пол, а затем наступала на них.