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Эрдоган сравнил терроризм с расистскими атаками

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Фото: REUTERS/Italian Carabinieri
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил расистские атаки с терроризмом, комментируя ЧП, произошедшее в итальянском городе Мачерата 3 февраля.

В тот день молодой человек, разделяющий крайне правые взгляды, открыл стрельбу по чернокожим мигрантам на улице, в результате чего пострадали шесть человек.

«Произошедшее в Италии продемонстрировало, насколько опасной стала ксенофобия. Нет большой разницы между атаками террористических организаций и атаками на почве расизма», — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в одной из американских школ учительница, рассказывая о рабстве, просила некоторых чернокожих учеников лечь на пол, а затем наступала на них.

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