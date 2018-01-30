Обвиняемый в терроризме математик Богатов вышел на свободу

СК РФ отпустило из-под домашнего ареста математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в терроризме и попытках организации в Москве массовых беспорядков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие отпустило из-под домашнего ареста Богатова в связи с отсутствием оснований для продления ему меры пресечения», — приводит ТАСС заявление источника.

Пресненский суд Москвы сообщил, что не получал ходатайства следствия о продлении меры пресечения Богатову.

Напомним, в конце июля преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в оправдании терроризма и экстремизме, был помещен под домашний арест.

Богатову вменяется размещение на одном из интернет-форумов 29 марта 2017 года двух текстов экстремистского содержания, в которых содержались призывы к терроризму. Преподаватель математики свою вину отрицает.