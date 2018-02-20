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Троих подозреваемых в связи с терактами в Каталонии задержали во Франции

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Три человека, связанные с одним из террористов, организовавших нападения в Барселоне и Камбрильсе в августе 2017 года, задержаны во Франции.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД Испании.

«Три человека напрямую связаны с террористом Дрисом Укабиром, в настоящее время находящимся в заключении», — говорится в сообщении ведомства.

Задержания были проведены в департаменте Гар (регион Окситания). Проведена серия обысков.

17 августа прошлого года автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе, в 120 км от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, более 130 пострадали.

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