При переходе российской границы задержан сторонник ИГ

При попытке пересечения госграницы России задержан «активный сторонник» «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Он предполагал через территорию Турции попасть в Афганистан, чтобы вступить в ряды боевиков ИГ.

Задержанный – гражданин Таджикистана Умар Махмадиев. Мужчина намеревался совершить в Санкт-Петербурге диверсионно-террористический акт от имени ИГ, в случае, если его план покинуть страну сорвется. Сам экстремист проживал во Всеволожске, уточнил телеканал «78».

В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Покушение на участие в деятельности организации, признанной террористической», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщал iz.ru, в конце ноября в Санкт-Петербурге пресечена деятельность женской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в РФ).