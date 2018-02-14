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ФСБ провела выемку документов в банке «Финам» по делу одного из клиентов

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Выемку документов провели в среду сотрудники Федеральной службу безопасности (ФСБ) в офисе банка «Финам» в центре Москвы. Следственные действия связаны с деятельностью одного из клиентов банка, сообщил президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.

По словам президента группы компаний, следственные действия начались около 9 часов утра. Пришла бригада ведомства, осуществляющая выемку документов, которые касаются деятельности одного из клиентов банка «Финам».

«Насколько я понимаю, он подозревается в неполной оплате НДС», — цитирует ТАСС Кочеткова.

По словам финансиста, этот клиент не является крупнейшим для финансовой организации и ничего подозрительно при проводимых с ним операциях финансовый мониторинг не замечал. «У нас он только кредитовался. Всю информацию безусловно предоставим», — заверил Кочетков, не став называть имя клиента.

Работа банка была заблокирована в связи со следственными действиями на полчаса. Все бизнес-системы были запущены вовремя, и кредитное учреждение начало работу в 10:30 мск. В настоящее время банк работает в штатном режиме.

Ограничена была деятельность сотрудников только на двух этажах, брокеры работают в штатном режиме, добавил Кочетков, подчеркнув, что сотрудники ФСБ «крайне лояльно» ведут себя и не препятствуют работе компании. Он напомнил также, что такие обыски в банке проходили последний раз пять лет назад по делу о незаконном обналичивании денег.

Во время выемки документов несколько сотрудников ФСБ находились на входе в банк и никто из работников «Финама» не мог выйти из здания до полного окончания следственных действий.

Банк «Финам» предоставляет универсальный спектр услуг юридическим и физическим лицам и входит в третью сотню российских банков, передает BFM.RU.

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