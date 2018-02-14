Центробанк продолжит снижать ключевую ставку по кредитам

Центральный банк в ближайшие три года продолжит снижать ключевую ставку по кредитам. Так что к концу 2020 года она опустится до уровня 5,25%. Об этом говорится в прогнозе Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».

Предполагается, что смягчение монетарной политики будет проходить постепенно. К концу 2018 года ставка уменьшится до 6,25%, по итогам 2019 года — до 5,75%, а уже в 2020 году составит 5,25%. Благодаря этому ставки по кредитам и ипотеке снизятся примерно до 10% и 8% соответственно.

Однако в связи с прошлогодним кредитным бумом некоторые экономисты высказывают опасения по поводу появления нового финансового «пузыря». В Центробанке на этот счет пока не беспокоятся. Первый зампред Ксения Юдаева заявила, что на данный момент угрозы отсутствуют, хотя в дальнейшем могут возникнуть.

Замдиректора ИНП Александр Широв в разговоре с «Известиями» отметил, что «пузыря» опасаться не стоит, ведь для его возникновения объемы выдачи займов должны вырасти до 25–30% от ВВП, а сейчас они составляют лишь 10%.

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